Круговой прокомментировал потасовку между игроками ЦСКА и махачкалинского "Динамо"

"Была борьба, Гамид сфолил, Данилов ему ответил — они закусились, и все полетели, начали заступаться. Такая потасовочка вышла.
Это часть футбола. Главное, что без серьезных травм", - сказал Круговой.
Матч между московским ЦСКА и махачкалинским "Динамо" состоялся вчера, 17 сентября. Игра в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги проходила на стадионе "Анжи Арена" в Каспийске и завершилась победой гостей со счетом 3:1.
Напомним, в концовке первого тайма игроки команд устроили потасовку, в результате которой желтые карточки были показаны Егору Бесаеву и Жоао Виктору из ЦСКА, а также Муталипу Алибекову и Гамиду Агаларову из "Динамо".
Источник: "Матч ТВ"