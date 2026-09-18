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Круговой прокомментировал потасовку между игроками ЦСКА и махачкалинского "Динамо"

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, из-за чего получилась потасовка в матче 9-го тура РПЛ с игроками "Динамо" Мх.
Фото: ПФК ЦСКА
"Была борьба, Гамид сфолил, Данилов ему ответил — они закусились, и все полетели, начали заступаться. Такая потасовочка вышла.
Это часть футбола. Главное, что без серьезных травм", - сказал Круговой.

Матч между московским ЦСКА и махачкалинским "Динамо" состоялся вчера, 17 сентября. Игра в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги проходила на стадионе "Анжи Арена" в Каспийске и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

Напомним, в концовке первого тайма игроки команд устроили потасовку, в результате которой желтые карточки были показаны Егору Бесаеву и Жоао Виктору из ЦСКА, а также Муталипу Алибекову и Гамиду Агаларову из "Динамо".

Источник: "Матч ТВ"

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