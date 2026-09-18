Футболист "Ахмата": думаю, Мелкадзе заслуживал удаления в матче с "Акроном"

Защитник "Ахмата" Арсен Адамов высказался об удалении Георгия Мелкадзе в матче с "Акроном".

Фото: ФК "Ахмат"

Думаю, что этот момент заслуживал удаления. Такое бывает, - приводит слова Адамова "Чемпионат"

По словам Адамова, Мелкадзе заслуживал удаления за эпизод в матче с "Акроном".- Эпизода, в котором Мелкадзе получил красную карточку, не видел. Я спросил, что там было, мне показали на экране, как Мелкадзе попал.Вчера, 17 сентября, грозненский "Ахмат" на выезде уступил тольяттинскому "Акрону" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:2, забитыми мячами отметились Жилсон Беншимол и Карлен Оганесян. На 37-й минуте гости остались в меньшинстве - прямую красную карточку за удар локтем получил форвард Георгий Мелкадзе.Ранее грозненцы в социальных сетях объявили, что клуб обратился в ЭСК РФС по нескольким спорным эпизодам во встрече с тольяттинцами.