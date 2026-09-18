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Тренер сборной Португалии Жезуш прокомментировал вызов Криштиану Роналду

Главный тренер сборной Португалии Жоржи Жезуш высказался о вызове 41-летнего нападающего Криштиану Роналду на игры Лиги наций.
Фото: Getty Images
"Прошлое не имеет значения. Его послужной список важен, но именно его игра будет определять мои решения — в матчах и на тренировках. Криштиану — такой же, как все остальные. Если он показывает необходимый уровень, то играет. Не показывает — не играет. Именно это я говорю всем. И дело не в том, что это Криштиану.

У него особый статус — пять "Золотых мячей". Но это не влияет на мои решения", - цитирует Жезуша O Jogo.

Ранее сборная Португалии опубликовала список игроков, получивших вызов на матчи Лиги наций, которые состоятся в сентябре и октябре. В заявку команды вошел 41-летний нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

Португалия встретится с Уэльсом 24 сентября, а с Норвегией — 27 сентября. Датчане станут соперниками португальцев 1 октября, и 4 октября португальцы снова сыграют с норвежцами.

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