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Голкипер "Родины" отреагировал на слухи о возможной отставке Диаса

Голкипер "Родины" Сергей Волков высказался о возможной отставке Хуана Диаса
Фото: ФК "Родина"
По словам Волкова, он не читает слухи, а ему комфортно работать с любым тренером.

- Не читаю слухи и не слушаю их. Их очень много, поэтому, если говорят, пусть.

Мне они не интересны. Мне комфортно работать с любым тренером, - цитирует Волкова "Чемпионат".

Хуан Диас стал главным тренером "Родины" в сентябре прошлого года, под его руководством команда стала чемпионом Первой Лиги и впервые в своей истории вышла в Российскую Премьер-Лигу.

По итогам девяти сыгранных туров столичный клуб располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с пятью набранными очками в своем активе.

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