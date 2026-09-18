Голкипер "Родины" отреагировал на слухи о возможной отставке Диаса

- Не читаю слухи и не слушаю их. Их очень много, поэтому, если говорят, пусть.
Мне они не интересны. Мне комфортно работать с любым тренером, - цитирует Волкова "Чемпионат".
Хуан Диас стал главным тренером "Родины" в сентябре прошлого года, под его руководством команда стала чемпионом Первой Лиги и впервые в своей истории вышла в Российскую Премьер-Лигу.
По итогам девяти сыгранных туров столичный клуб располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с пятью набранными очками в своем активе.