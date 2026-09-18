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"Никто не понял, что это было". "Ахмат" объявил, что обратился в ЭСК РФС по итогам матча с "Акроном"

Грозненский "Ахмат" обратился в ЭСК РФС по итогам матча девятого тура РПЛ с "Акроном".
Фото: ФК "Ахмат"
- Никто не понял, что это было. По всем эпизодам обращаемся в ЭСК РФС, - сообщила в телеграм-канале пресс-служба "Ахмата", прикрепив видеоролик со спорными моментами матча с "Акроном".

Вчера, 17 сентября, грозненский "Ахмат" на выезде уступил тольяттинскому "Акрону" в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:2, забитыми мячами отметились Жилсон Беншимол и Карлен Оганесян. На 37-й минуте гости остались в меньшинстве - прямую красную карточку за удар локтем получил форвард Георгий Мелкадзе.

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