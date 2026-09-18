Тарханов: пока в ЦСКА все оправдывают доверие

- ЦСКА всегда должен быть в лидирующей группе, независимо от того, кто тренер и какие футболисты.
Пока все оправдывают доверие, посмотрим, как будет дальше. В команде находятся многие футболисты, которые прошли путь с Игдисамовым. Они его понимают и знают его систему и требования, - приводит слова Тарханова "Матч ТВ".
В девятом туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал выездную победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 3:1. После девяти сыгранных туров команда Дмитрия Игдисамова располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 19 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла. В десятом туре красно-синие сыграют на домашнем стадионе с московской "Родиной".