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Тарханов: пока в ЦСКА все оправдывают доверие

Российский тренер Александр Тарханов высказался о результатах ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Тарханова, ЦСКА всегда должен быть в лидерах, и пока все в команде оправдывают доверие.

- ЦСКА всегда должен быть в лидирующей группе, независимо от того, кто тренер и какие футболисты.

Пока все оправдывают доверие, посмотрим, как будет дальше. В команде находятся многие футболисты, которые прошли путь с Игдисамовым. Они его понимают и знают его систему и требования, - приводит слова Тарханова "Матч ТВ".

В девятом туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал выездную победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 3:1. После девяти сыгранных туров команда Дмитрия Игдисамова располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 19 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла. В десятом туре красно-синие сыграют на домашнем стадионе с московской "Родиной".

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