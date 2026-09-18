"Рубин" вскоре подпишет экс-футболиста молодежной сборной Италии - источник

Казанский " Рубин " близок к подписанию нападающего.

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По информации источника Эдди Сальседо ждет визу для вылета в Казань на подписание контракта с "Рубином". Он заключит договор по схеме "1+1", а продление сработает, если он сыграет 60 процентов матчей. В Казани вингер будет зарабатывать 700 тысяч евро в год.



В прошлом сезоне Эдди Сальседо выступал за греческий ОФИ "Крит" - он вышел на поле в 36 встречах во всех турнирах и записал на свой счет 13 забитых мячей и 3 результативные передачи. Ранее он был игроком "Вероны", "Интера", "Бари" и "Дженоа". На его счету 2 матча в составе сборной Италии до 21 года. Рыночная стоимость 24-летнего итальянца оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 миллионов евро.



Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.