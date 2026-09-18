Радимов: "Зенит" вскоре будет на первом месте

- По большому счету, "Зенит" всегда должен занимать только одно место.
По тому, как прибавляет команда от матча к матчу, в скором времени она будет на первом месте, - сказал Радимов в эфире "Матч Премьер".
В девятом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над калининградской "Балтикой" со счетом 3:2. После девяти сыгранных туров действующий чемпион России располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на три балла.