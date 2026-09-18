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"Дал повод". Бубнов заявил, что ЦСКА надо менять Торопа

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре голкипера ЦСКА Владислава Торопа.
Фото: ПФК ЦСКА
"Торопа надо менять, потому что он… Во-первых, нервничает, во-вторых, запустил с этими, с "Рубином". 100% его гол. Между рук пропустил.

Для вратарей и тренеров очень важен повод. Сейчас Тороп дал повод", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Владислав Тороп является воспитанником Академии ЦСКА и выступает за основную команду с 2020 года. Действующее соглашение 22-летнего вратаря с московским клубом рассчитано до лета 2030-го. В нынешнем сезоне он сыграл за "армейцев" во всех девяти тураз РПЛ, в которых пропустил 9 голов и дважды оставил ворота "сухими".

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