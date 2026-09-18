Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Сочи
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Волга Ул
17:00
Спартак КостромаНе начат
Челябинск
17:00
УфаНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат
Шинник
18:30
КАМАЗНе начат

Ловчев оценил перспективы Батракова в Европе

Бывший советский футболист Евгений Ловчев оценил перспективы Алексея Батракова в Европе.
Фото: Global Look Press
По словам Ловчева, Батраков состоится в Европе, потому что он талантливый футболист.

- Мне в целом из игроков нравится Батраков.
И он состоится там, потому что умный парень и талантливый футболист.

Сейчас мало талантливых людей. Там он будет играть с хорошими футболистами, а это очень важно, - приводит слова Ловчева "Чемпионат".

Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. За турецкий клуб полузащитник провел во всех турнирах четыре матча и записал на свой счет одну результативную передачу. Рыночная стоимость 21-летнего россиянина оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится