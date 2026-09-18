Ловчев оценил перспективы Батракова в Европе

- Мне в целом из игроков нравится Батраков.
И он состоится там, потому что умный парень и талантливый футболист.
Сейчас мало талантливых людей. Там он будет играть с хорошими футболистами, а это очень важно, - приводит слова Ловчева "Чемпионат".
Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. За турецкий клуб полузащитник провел во всех турнирах четыре матча и записал на свой счет одну результативную передачу. Рыночная стоимость 21-летнего россиянина оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.