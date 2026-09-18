Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Сочи
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Волга Ул
17:00
Спартак КостромаНе начат
Челябинск
17:00
УфаНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат
Шинник
18:30
КАМАЗНе начат

41-летний Роналду получил вызов в сборную Португалии

Кришиану Роналду сыграет в Лиге наций.
Фото: Getty Images
Футбольная федерация Португалии опубликовала заявку национальной сборной на матчи Лиги наций, которые пройдут в сентябре и октябре.

В список тренерского штаба был включен 41-летний нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

24 сентября Португалия встретится с Уэльсом, а три дня спустя - с Норвегией. Затем, 1 октября, португальская команда сыграет против датчан, а 4 октября снова сразится с норвежцами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится