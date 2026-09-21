Атакующий полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков прибыл в расположение сборной России. Пресс-служба национальной команды опубликовала кадры с приездом 21-летнего футболиста в официальном телеграм-канале.
Напомним, Батраков впервые оказался в составе сборной после перехода в турецкий клуб. В составе новой команжы он сыграл пять матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.
На этом сборе россияне проведут три товарищеских матча: 29 сентября в Казани сыграют с Ираном, 3 октября в Екатеринбурге — с Намибией, а 6 октября в Нижнем Новгороде — с Нигерией.
Батраков прибыл в расположение сборной России
Полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков присоединился к национальной команде.
Фото: сборная России