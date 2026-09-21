Мостовой - о желании Абаскаля стать тренером "Родины": давайте еще из метро людей назначим

Александр Мостовой резко отреагировал на готовность бывшего тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля рассмотреть возможность возглавить "Родину".
Фото: Елена Никитченко/ТАСС
Ранее Абаскаль заявил, что открыт для возвращения в РПЛ и готов получить "хороший проект" после появления вакансии в "Родине". Мостовой скептически оценил возможное назначение испанского специалиста.

"А кто его вообще тренером назвал? Ужас, до смешного доходит. Если хотите, дайте ему "СКА-Хабаровск". Хватит смешить народ! У нас футбольная страна, столько футбольных личностей. Давайте еще из метро прохожих людей назначим", — заявил Мостовой.

Экс-футболист также считает, что подобные назначения обесценивают опыт людей, которые провели значительную часть жизни в профессиональном футболе.

"Ты грыз землю, ел песок с травой, а какой-то человек корочку получил, книжку почитал и пошел тренировать", — добавил Мостовой.

Вакансия в "Родине" появилась после ухода Хуана Диаса. Это была первая тренерская отставка в текущем сезоне РПЛ.

Источник: "Советский спорт"

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