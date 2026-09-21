Мостовой - о желании Абаскаля стать тренером "Родины": давайте еще из метро людей назначим

"А кто его вообще тренером назвал? Ужас, до смешного доходит. Если хотите, дайте ему "СКА-Хабаровск". Хватит смешить народ! У нас футбольная страна, столько футбольных личностей. Давайте еще из метро прохожих людей назначим", — заявил Мостовой.
Экс-футболист также считает, что подобные назначения обесценивают опыт людей, которые провели значительную часть жизни в профессиональном футболе.
"Ты грыз землю, ел песок с травой, а какой-то человек корочку получил, книжку почитал и пошел тренировать", — добавил Мостовой.
Вакансия в "Родине" появилась после ухода Хуана Диаса. Это была первая тренерская отставка в текущем сезоне РПЛ.
Источник: "Советский спорт"