Мостовой - о желании Абаскаля стать тренером "Родины": давайте еще из метро людей назначим

Фото: Елена Никитченко/ТАСС

"А кто его вообще тренером назвал? Ужас, до смешного доходит. Если хотите, дайте ему "СКА-Хабаровск". Хватит смешить народ! У нас футбольная страна, столько футбольных личностей. Давайте еще из метро прохожих людей назначим", — заявил Мостовой.