Кисляк рассказал, какой стереотип разрушает ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк считает, что московский клуб меняет привычное отношение к молодым футболистам и все чаще доверяет им место в составе.
Фото: ПФК ЦСКА
Кисляк рассказал, что футбол занимал практически все его свободное время еще в детстве. В Старом Осколе он постоянно играл как со сверстниками, так и с ребятами старшего возраста.

"Детство прошло мое в Старом Осколе. Каждый день старался играть в футбол. Просто мне нравилось, я выходил и играл с ребятами моего возраста, ребятами постарше. Так проходил, наверное, мой каждый день", — рассказал полузащитник.

По словам Кисляка, долгое время молодым игрокам было сложнее получать игровую практику из-за распространенного мнения об их нестабильности и неготовности к серьезному уровню. ЦСКА, считает футболист, постепенно ломает этот стереотип.

"Все вот сразу так думали: игрок молодой нестабильный, игрок молодой такой, игрок молодой не готов, лучше поставлю опытного игрока. Наверное, ЦСКА одна из таких команд, которые рушат эти стереотипы. С каждым, наверное, новым матчем, с каждым сезоном молодых игроков становится все больше и больше", — отметил Кисляк.

Источник: сериал "Мы — ЦСКА"

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