Кисляк рассказал, какой стереотип разрушает ЦСКА

Фото: ПФК ЦСКА

"Все вот сразу так думали: игрок молодой нестабильный, игрок молодой такой, игрок молодой не готов, лучше поставлю опытного игрока. Наверное, ЦСКА одна из таких команд, которые рушат эти стереотипы. С каждым, наверное, новым матчем, с каждым сезоном молодых игроков становится все больше и больше", — отметил Кисляк.