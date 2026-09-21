Кисляк рассказал, какой стереотип разрушает ЦСКА

"Детство прошло мое в Старом Осколе. Каждый день старался играть в футбол. Просто мне нравилось, я выходил и играл с ребятами моего возраста, ребятами постарше. Так проходил, наверное, мой каждый день", — рассказал полузащитник.
По словам Кисляка, долгое время молодым игрокам было сложнее получать игровую практику из-за распространенного мнения об их нестабильности и неготовности к серьезному уровню. ЦСКА, считает футболист, постепенно ломает этот стереотип.
"Все вот сразу так думали: игрок молодой нестабильный, игрок молодой такой, игрок молодой не готов, лучше поставлю опытного игрока. Наверное, ЦСКА одна из таких команд, которые рушат эти стереотипы. С каждым, наверное, новым матчем, с каждым сезоном молодых игроков становится все больше и больше", — отметил Кисляк.
Источник: сериал "Мы — ЦСКА"