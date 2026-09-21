Канчельскис допустил завершение карьеры Дзюбы: видимо, он устал от футбола

Андрей Канчельскис считает, что 38-летний Артем Дзюба еще способен приносить пользу клубам РПЛ, однако сам нападающий, возможно, уже не хочет продолжать карьеру.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
Дзюба остается без команды после ухода из "Акрона" по окончании прошлого сезона. По мнению Канчельскиса, возраст не мешает форварду еще некоторое время выступать на высоком уровне, но окончательное решение зависит только от самого футболиста.

"Думаю, он мог бы еще поиграть в нашем чемпионате и принести какой-то команде пользу. Но все зависит от него. Видимо, он устал от футбола и займется какой-то новой деятельностью", — заявил Канчельскис.

Бывший игрок сборной России также высоко оценил карьеру Дзюбы и отметил его значимость для отечественных нападающих.

"В любом случае он лучший бомбардир российского чемпионата. За этот выдающийся футбольный период — спасибо ему. Думаю, нашим нападающим есть на кого равняться. Поэтому пожелаю ему только удачи и всего наилучшего", — добавил Канчельскис.

Источник: РИА НовостиРИА Новости

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