Канчельскис допустил завершение карьеры Дзюбы: видимо, он устал от футбола

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"Думаю, он мог бы еще поиграть в нашем чемпионате и принести какой-то команде пользу. Но все зависит от него. Видимо, он устал от футбола и займется какой-то новой деятельностью", — заявил Канчельскис.