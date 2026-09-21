Канчельскис допустил завершение карьеры Дзюбы: видимо, он устал от футбола

"Думаю, он мог бы еще поиграть в нашем чемпионате и принести какой-то команде пользу. Но все зависит от него. Видимо, он устал от футбола и займется какой-то новой деятельностью", — заявил Канчельскис.
Бывший игрок сборной России также высоко оценил карьеру Дзюбы и отметил его значимость для отечественных нападающих.
"В любом случае он лучший бомбардир российского чемпионата. За этот выдающийся футбольный период — спасибо ему. Думаю, нашим нападающим есть на кого равняться. Поэтому пожелаю ему только удачи и всего наилучшего", — добавил Канчельскис.
Источник: РИА НовостиРИА Новости