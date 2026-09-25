Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Грузия
19:00
Северная ИрландияНе начат
Армения
19:00
ЛатвияНе начат
Черногория
21:45
КипрНе начат
Швеция
21:45
РумынияНе начат
Польша
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Венгрия
21:45
УкраинаНе начат
Турция
21:45
ФранцияНе начат
Италия
21:45
БельгияНе начат

"Позор". Капитан сборной Нидерландов отреагировал на гол Германии

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк жестко раскритиковал сборную Германии после матча 1-го тура Лиги наций (1:1).
Фото: Getty Images
"Позор", - заявил ван Дейк в эфире канала Sport1.

На 32-й минуте матча сборная Германии открыла счет несмотря на то, что игрок сборной Нидерландов получил травму и упал на поле. Голландцы пытались привлечь внимание арбитра к необходимости остановить игру, однако атака не прекратилась и завершилась взятием ворот.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится