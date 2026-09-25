"Позор". Капитан сборной Нидерландов отреагировал на гол Германии

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк жестко раскритиковал сборную Германии после матча 1-го тура Лиги наций (1:1).

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"Позор", - заявил ван Дейк в эфире канала Sport1.



На 32-й минуте матча сборная Германии открыла счет несмотря на то, что игрок сборной Нидерландов получил травму и упал на поле. Голландцы пытались привлечь внимание арбитра к необходимости остановить игру, однако атака не прекратилась и завершилась взятием ворот.