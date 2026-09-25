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Клопп отреагировал на резонансное высказывание ван Дейка после матча Лиги наций

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп ответил на заявление капитана сборной Нидерландов Вирджила ван Дейка.
Фото: AFP
"Это точно не было позором. Гол абсолютно легитимен. Если бы это случилось с нами, я бы сказал своим парням продолжать игру.

Правила гласят, что игру останавливает судья, а не игроки. Когда вы обороняетесь, нужно продолжать играть — они этого не сделали, и мы этим воспользовались. Когда ты охвачен эмоциями, можно сказать все что угодно", - цитирует Клоппа Bayern & Germany.

Сборная Германия открыла счет на 32-й минуте матча Лиги наций. Во время атаки команда Клоппа никак не отреагировала на получившего повреждение нападающего Нидерландов и завершила свою комбинацию голом. "Оранжевые" ушли от поражения в концовке, благодаря забитому мячу на 90+2-й минуте. Таким образом игра 1-го тура завершилась вничью — 1:1.

Напомним, после финального свистка капитан и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк назвал данную ситуацию позором.

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