Член совета директоров "Локомотива" не хотел бы, чтобы Галактионов покидал клуб

Всем и так надо успокоиться, проанализировать ситуацию, а если еще и смена тренера случится… В сложившейся ситуации виноват не один Галактионов", - сказал Филатов.
Московский "Локомотив" стартовал в новом сезоне Российской Премьер-Лиги, одержав всего одну победу в 9 турах. Команда Михаила Галактионова четыре раза сырала вничью и четырежды потерпела поражения. "Железнодорожники" набрали 7 очков и находятся в зоне стыковых матчей, занимая 14-ю строчку в турнирной таблице.
Напомним, Галактионов занимает пост главного тренера красно-зеленых с 2022 года.
Источник: "Чемпионат"