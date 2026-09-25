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Член совета директоров "Локомотива" не хотел бы, чтобы Галактионов покидал клуб

Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов прокомментировал ситуацию в этом сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я не могу говорить за Галактионова, к тому же я не в курсе его мыслей уйти из "Локомотива". Но на данный момент я не хотел бы, чтобы он покидал клуб.

Всем и так надо успокоиться, проанализировать ситуацию, а если еще и смена тренера случится… В сложившейся ситуации виноват не один Галактионов", - сказал Филатов.

Московский "Локомотив" стартовал в новом сезоне Российской Премьер-Лиги, одержав всего одну победу в 9 турах. Команда Михаила Галактионова четыре раза сырала вничью и четырежды потерпела поражения. "Железнодорожники" набрали 7 очков и находятся в зоне стыковых матчей, занимая 14-ю строчку в турнирной таблице.

Напомним, Галактионов занимает пост главного тренера красно-зеленых с 2022 года.

Источник: "Чемпионат"

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