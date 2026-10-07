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Орлов рассказал о проблеме "Зенита" перед игрой с "Краснодаром"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов назвал левый фланг обороны одной из проблем "Зенита" перед матчем с "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"
Он обратил внимание на то, что Дуглас Сантос и Роман Вега находятся в расположении своих сборных и могут вернуться в Петербург не в оптимальном состоянии.

- Я общался с Анатолием Тимощуком. Он говорит, что, конечно, если с перспективой на 10 октября... 7 октября будет прощальный матч Месси в сборной Аргентины. И вот там как раз может вполне сыграть наш левый защитник Вега. Ну, и Дуглас Сантос за сборную Бразилии играл.

Они будут долго лететь обратно в Россию. Сейчас же не прямой самолёт - две или даже три пересадки. Вот это, говорит Тимощук, очень обидно. Они могут быть не в той свежести, в которой хотелось бы, - сказал Орлов в эфире радио "Зенит".

"Зенит" встретится с "Краснодаром" 10 октября в матче десятого тура РПЛ. Перед этой игрой петербуржцы занимают пятое место в таблице, а краснодарцы лидируют в чемпионате.

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