Орлов рассказал о проблеме "Зенита" перед игрой с "Краснодаром"

Фото: ФК "Зенит"

Они будут долго лететь обратно в Россию. Сейчас же не прямой самолёт - две или даже три пересадки. Вот это, говорит Тимощук, очень обидно. Они могут быть не в той свежести, в которой хотелось бы, - сказал Орлов в эфире радио " Зенит ".

Он обратил внимание на то, что Дуглас Сантос и Роман Вега находятся в расположении своих сборных и могут вернуться в Петербург не в оптимальном состоянии.- Я общался с Анатолием Тимощуком. Он говорит, что, конечно, если с перспективой на 10 октября... 7 октября будет прощальный матч Месси в сборной Аргентины. И вот там как раз может вполне сыграть наш левый защитник Вега. Ну, и Дуглас Сантос за сборную Бразилии играл."Зенит" встретится с "Краснодаром" 10 октября в матче десятого тура РПЛ. Перед этой игрой петербуржцы занимают пятое место в таблице, а краснодарцы лидируют в чемпионате.