"Для меня он номер один". Корнеев - о Месси

"Для меня он номер один в этом поколении.Его невозможно с кем?то сравнить. Да, есть суперигроки. Но то, что он делает на поле, какое влияние имеет… Все игры команд, где он есть, построены вокруг него", - сказал Корнеев в эфире "Матч ТВ".
В своей последней игре за национальную команду 39-летний форвард помог аргентинцам победить со счётом 3:0, отметившись голом с пенальти и двумя результативными передачами.
Дебют Месси за главную сборную Аргентины состоялся 17 августа 2005 года в товарищеской встрече с Венгрией. Всего он провёл за национальную команду 208 матчей и забил 126 мячей.