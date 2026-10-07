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"Для меня он номер один". Корнеев - о Месси

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о последнем матче Лионеля Месси за сборную Аргентины.
Фото: Getty Images
"Для меня он номер один в этом поколении.
Его невозможно с кем?то сравнить. Да, есть суперигроки. Но то, что он делает на поле, какое влияние имеет… Все игры команд, где он есть, построены вокруг него", - сказал Корнеев в эфире "Матч ТВ".

В своей последней игре за национальную команду 39-летний форвард помог аргентинцам победить со счётом 3:0, отметившись голом с пенальти и двумя результативными передачами.

Дебют Месси за главную сборную Аргентины состоялся 17 августа 2005 года в товарищеской встрече с Венгрией. Всего он провёл за национальную команду 208 матчей и забил 126 мячей.


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