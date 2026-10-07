Кахигао отказался признавать трансфер Гарсии ошибкой "Спартака": он был одним из лучших

"Ливай в "Спартаке" — это не было ошибкой. Если посмотрим на игру в прошлом сезоне, то он был одним из лучших. Предыдущий тренер очень хотел его. Если говорить о спекуляциях из Греции, то это смешно", — заявил Кахигао.
Сейчас Гарсия защищает цвета "Панатинаикоса", который получил право выкупить футболиста. При этом его контракт со "Спартаком" действует до лета 2028 года.
"Он наш футболист. У него есть опция выкупа. За аренду мы тоже получили. Если будет соглашение, то оно будет. Если нет, то вернется к нам", — добавил спортивный директор.
Источник: "Чемпионат"