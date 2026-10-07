Кахигао отказался признавать трансфер Гарсии ошибкой "Спартака": он был одним из лучших

Фото: ФК "Спартак"

"Ливай в "Спартаке" — это не было ошибкой. Если посмотрим на игру в прошлом сезоне, то он был одним из лучших. Предыдущий тренер очень хотел его. Если говорить о спекуляциях из Греции, то это смешно", — заявил Кахигао.