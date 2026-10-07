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Кахигао отказался признавать трансфер Гарсии ошибкой "Спартака": он был одним из лучших

Спортивный директор "Спартака" Фрэнсис Кахигао заявил, что клуб не считает ошибочным приобретение Ливая Гарсии, который сейчас выступает за "Панатинаикос" на правах аренды.
Фото: ФК "Спартак"
Гарсия перешел в "Спартак" в феврале 2025 года, однако впоследствии вернулся в Грецию. Несмотря на это, Кахигао положительно оценил период нападающего в московской команде и напомнил, что в его приглашении был заинтересован предыдущий главный тренер.

"Ливай в "Спартаке" — это не было ошибкой. Если посмотрим на игру в прошлом сезоне, то он был одним из лучших. Предыдущий тренер очень хотел его. Если говорить о спекуляциях из Греции, то это смешно", — заявил Кахигао.

Сейчас Гарсия защищает цвета "Панатинаикоса", который получил право выкупить футболиста. При этом его контракт со "Спартаком" действует до лета 2028 года.

"Он наш футболист. У него есть опция выкупа. За аренду мы тоже получили. Если будет соглашение, то оно будет. Если нет, то вернется к нам", — добавил спортивный директор.

Источник: "Чемпионат"

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