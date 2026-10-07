Кахигао резко ответил на вопросы о Дзюбе: не понимаю такой ажиотаж, он же не Месси

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"Не понимаю, почему такой ажиотаж и вопросы об одном футболисте. Он же не Месси, у которого был прощальный матч. Я не вел переговоры ни с ним, ни с его представителем. Точка", — заявил Кахигао.