Кахигао резко ответил на вопросы о Дзюбе: не понимаю такой ажиотаж, он же не Месси

"Не понимаю, почему такой ажиотаж и вопросы об одном футболисте. Он же не Месси, у которого был прощальный матч. Я не вел переговоры ни с ним, ни с его представителем. Точка", — заявил Кахигао.
Ранее Дзюба покинул "Акрон" на правах свободного агента. Позднее нападающий сообщил о завершении профессиональной карьеры, при этом допустив возможность еще сыграть в Кубке России.
Дзюба является воспитанником "Спартака". За карьеру форвард также выступал за "Зенит", "Локомотив", "Ростов", тульский "Арсенал", "Томь", "Акрон" и турецкий "Адана Демирспор".
Источник: "Чемпионат"