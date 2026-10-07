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Кахигао резко ответил на вопросы о Дзюбе: не понимаю такой ажиотаж, он же не Месси

Спортивный директор "Спартака" Фрэнсис Кахигао заявил, что не понимает повышенного внимания к будущему Артема Дзюбы, и подчеркнул, что не вел переговоров с форвардом.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Кахигао прокомментировал многочисленные вопросы о возможном возвращении Дзюбы в "Спартак". Функционер дал понять, что московский клуб не обсуждал потенциальное подписание 38-летнего нападающего.

"Не понимаю, почему такой ажиотаж и вопросы об одном футболисте. Он же не Месси, у которого был прощальный матч. Я не вел переговоры ни с ним, ни с его представителем. Точка", — заявил Кахигао.

Ранее Дзюба покинул "Акрон" на правах свободного агента. Позднее нападающий сообщил о завершении профессиональной карьеры, при этом допустив возможность еще сыграть в Кубке России.

Дзюба является воспитанником "Спартака". За карьеру форвард также выступал за "Зенит", "Локомотив", "Ростов", тульский "Арсенал", "Томь", "Акрон" и турецкий "Адана Демирспор".

Источник: "Чемпионат"

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