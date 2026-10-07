Новый спортдир "Локомотива" сообщил, что команду ждут трансферы

- В ближайшее трансферное окно мы будем укреплять команду. А пока нам важно вернуть команде положительный настрой.
Я вижу, что с каждым днём команда становится всё позитивнее. Пауза в чемпионате сильно пошла нам на пользу. В трансферной работе мы всегда в первую очередь ориентированы на российский рынок. Легионеров мы будем рассматривать на те позиции, которые не сможем закрыть на российском рынке, - сказал Акавов в эфире "Матч ТВ".
В летнее трансферное окно московский "Локомотив" покинули форвард Дмитрий Воробьев, полузащитники Алексей Батраков и Артем Карпукас, а также нападающий Владислав Сарвели, опорный полузащитник Артем Тимофеев и защитник Марк Мампасси. На новичков столичный клуб, согласно информации Transfermarkt, потратил 3,55 миллионов евро. В стан "железнодорожников" перешли полузащитники Сергей Бабкин и Николай Титков, а также центральный защитник Георгий Джикия.
По итогам девяти сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 14 место в турнирной таблице российского чемпионата с 7 набранными очками в своем активе.