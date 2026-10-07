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Экс-футболист ЦСКА - о коммуникации с Челестини: были непонятки

Экс-футболист ЦСКА Михаил Рядно высказался о коммуникации с Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Рядно, он пытался общаться с Челестини, но были какие-то непоинмания.

- Я пытался выйти на контакт. Но были непонятки.

Видимо, не заладилась коммуникация, вот эти отношения. Что вышло, то вышло, - сказал Рядно в эфире "Матч Премьер".

Фабио Челестини был главным тренером ЦСКА с лета 2025 по апрель 2026 года. Под руководством швейцарского специалиста красно-синие стали обладателями Суперкубка России.

Михаил Рядно является воспитанником "армейцев", зимой текущего года он перешел на правах свободного агента в калининградскую "Балтику". За новый клуб защитник провел во всех турнирах 17 матчей и записал 1+1 по "гол+пас" на свой счет.

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