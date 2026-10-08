В "Спартаке" ответили, интересовались ли Умяровым европейские клубы

- Наиль — важный игрок в команде, не только прекрасный футболист и профессионал, но и прекрасный человек. Для нас это очень важно. Сейчас в раздевалке прекрасная атмосфера, прекрасные отношения между ребятами. Наиль является важной частью этого.
Был ли интерес из Европы к нему? Да, был интерес к Наилю и другим игрокам от разных клубов, - приводит слова Кахигао ТАСС.
В нынешнем сезоне Наиль Умяров вышел на поле в составе московского "Спартака" в 12 матчах во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу. Сообщалось, что в летнее трансферное окно интерес к полузащитнику проявляла испанская "Севилья".
Рыночная стоимость 26-летнего россиянина оценивается порталом Transfermarkt в 7,5 миллионов евро, контракт футболиста со столичным клубом рассчитан до лета 2029 года.