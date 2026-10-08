Черчесов - о сорванном переходе Самородова в "Спартак": на второй день стал лучшим игроком матча

- Не в курсе, честно. Еще раз повторю: не хочу ничего придумывать.
Знаю только, что буквально на второй день он уже играл против Махачакалы и был официально признан лучшим футболистом матча, отдал голевую передачу, - приводит слова Черчесова "СЭ".
За несколько часов до закрытия летнего трансферного окна появилась информация, что московский "Спартак" близок к подписанию вингера "Ахмата" Максима Самородова. Сообщалось, что трансфер сорвался из-за проваленного медосмотра.
В нынешнем сезоне Самородов вышел на поле в десяти встречах во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи. Рыночная стоимость 24-летнего футболиста сборной Казахстана оценивается порталом Transfermarkt в 4 миллиона евро.