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Черчесов - о сорванном переходе Самородова в "Спартак": на второй день стал лучшим игроком матча

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов прокомментировал сорвавшийся переход Максима Самородова в "Спартак".
Фото: ФК "Ахмат"
По словам Черчесова, он не знает, что случилось на медосмотре, но отмечает, что на второй день Самородов стал лучшим игроком матча.

- Не в курсе, честно. Еще раз повторю: не хочу ничего придумывать.

Знаю только, что буквально на второй день он уже играл против Махачакалы и был официально признан лучшим футболистом матча, отдал голевую передачу, - приводит слова Черчесова "СЭ".

За несколько часов до закрытия летнего трансферного окна появилась информация, что московский "Спартак" близок к подписанию вингера "Ахмата" Максима Самородова. Сообщалось, что трансфер сорвался из-за проваленного медосмотра.

В нынешнем сезоне Самородов вышел на поле в десяти встречах во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи. Рыночная стоимость 24-летнего футболиста сборной Казахстана оценивается порталом Transfermarkt в 4 миллиона евро.

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