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Глушенков высказался о конкуренции с Соболевым в гонке бомбардиров

Вингер "Зенита" Максим Глушенков высказался о конкуренции с Александром Соболевым в гонке бомбардиров.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Глушенкова, ничего страшного, если Соболев обгонит его в гонке бомбардиров.

- Личные достижения ничего не означают, статистика — вещь относительная. Забил десять, ничего страшного.
Если Саша забьет больше меня — абсолютно ничего страшного, - приводит слова Глушенкова "Матч ТВ".

По итогам 13 сыгранных туров Максим Глушенков возглавляет список бомбардиров Российской Премьер-Лиги с десятью забитыми мячами, его одноклубник, форвард "Зенита" Александр Соболев, занимает второе место с восемью голами. Тройку лидеров замыкает полузащитник Иван Обляков, в активе которого семь забитых мячей.

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