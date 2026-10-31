Глушенков высказался о конкуренции с Соболевым в гонке бомбардиров

- Личные достижения ничего не означают, статистика — вещь относительная. Забил десять, ничего страшного.
Если Саша забьет больше меня — абсолютно ничего страшного, - приводит слова Глушенкова "Матч ТВ".
По итогам 13 сыгранных туров Максим Глушенков возглавляет список бомбардиров Российской Премьер-Лиги с десятью забитыми мячами, его одноклубник, форвард "Зенита" Александр Соболев, занимает второе место с восемью голами. Тройку лидеров замыкает полузащитник Иван Обляков, в активе которого семь забитых мячей.