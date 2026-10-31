Мамаев оценил игру ЦСКА: производят суперское впечатление

- Я не могу сказать, что ЦСКА провёл некачественный матч с "Динамо". Забей свои моменты — результат был бы другой. ЦСКА показывает хороший результат и красивую игру. Тут речь не о реабилитации после "Динамо", а дело в том, что динамовцы были поудачливее.
ЦСКА производит суперское впечатление. Многие их воспринимают армейцев как одних из главных фаворитов на трофей, - цитирует Мамаева "Чемпионат".
Напомним, что по итогам 12 сыгранных туров ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 25 набранными очками и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на два балла. Красно-синие в рамках чемпионата России потерпели лишь одно поражение - от московского "Динамо" в 11 туре со счетом 1:3.
В 13 туре Российской Премьер-Лиги команда Дмитрия Игдисамова сыграет на выезде с "Оренбургом", который располагается на шестой строчке в таблице. Встреча состоится в воскресенье, 1 ноября, в 13:00 по московскому времени.