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Мамаев оценил игру ЦСКА: производят суперское впечатление

Экс-футболист сборной России Павел Мамаев высказался о нынешней форме ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Мамаева, ЦСКА показывает хороший результат и красивую игру.

- Я не могу сказать, что ЦСКА провёл некачественный матч с "Динамо". Забей свои моменты — результат был бы другой. ЦСКА показывает хороший результат и красивую игру. Тут речь не о реабилитации после "Динамо", а дело в том, что динамовцы были поудачливее.
ЦСКА производит суперское впечатление. Многие их воспринимают армейцев как одних из главных фаворитов на трофей, - цитирует Мамаева "Чемпионат".

Напомним, что по итогам 12 сыгранных туров ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 25 набранными очками и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на два балла. Красно-синие в рамках чемпионата России потерпели лишь одно поражение - от московского "Динамо" в 11 туре со счетом 1:3.

В 13 туре Российской Премьер-Лиги команда Дмитрия Игдисамова сыграет на выезде с "Оренбургом", который располагается на шестой строчке в таблице. Встреча состоится в воскресенье, 1 ноября, в 13:00 по московскому времени.

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