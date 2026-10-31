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Галактионов: моя мотивация - улучшить результаты до зимы и мощно усилиться

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался о целях команды.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Галактионова, его мотивация заключается в том, чтобы улучшить результаты и усилить игру.

- Моя мотивация, которая была и есть — улучшить результаты до зимы, мощно усилиться, подобраться к лидирующей группе и дальше, после зимы, скажем так, расставлять приоритеты. Но, видите, все идет немножко по другому сценарию, - приводит слова Галактионова "РБ Спорт".

Напомним, что московский "Локомотив" уступил ЦСКА на выезде в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:3. Таким образом, красно-зеленые потеряли математические шансы на выход в плей-офф турнира.

По итогам 12 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата России с 11 набранными очками. В 13 туре РПЛ "железнодорожники" сыграют на своем поле с московским "Спартаком".

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