Глушаков - о предложениях по работе тренером: привык - если что-то случается, то я виновен

- Были варианты, конечно. Во Второй лиге. Но когда ты пороешься и узнаешь про команду, то не хочется туда заходить, потому что кто-то где-то будет что-то зарабатывать, результата не будет, а виноват будет Глушаков.
Я привык: если что-то случается, то Глушаков виновен. Но ничего страшного. Так что не хотелось бы так начинать карьеру, - цитирует Глушакова "РБ Спорт".
Денис Глушаков выступал за московские "Спартак" и "Локомотив", а также за подмосковные "Химки", костромской "Спартак", армянский "Урарту", грозненский "Ахмат" и "Пари НН". На его счету также 57 матчей в составе национальной команды России и пять забитых мячей. Полузащитник завершил профессиональную карьеру в октябре 2025 года.
Ранее стало известно, что Глушаков получил тренерскую лицензию УЕФА категории "А", но на данный момент не работал главным тренером в профессиональном футболе.