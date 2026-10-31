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Семин - о матче "Локомотив" - "Спартак": здесь бы я не называл явного фаворита

Российский тренер Юрий Семин высказался о предстоящем матче 13 тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Семина, он не может назвать явного фаворита в предстоящем дерби, но этот матч важнее для "Локомотива".

- Фаворит — тот, кто идет выше в таблице, — так всегда.
Но здесь бы я не называл явного фаворита, потому что "Локомотив" в состоянии преподнести сюрприз или даже чудо, потому что отступать им некуда.

Этот матч для них даже важнее, чем для "Спартака", - цитирует Семина "СЭ".

В воскресенье, 1 ноября, московский "Спартак" сыграет на выезде со столичным "Локомотивом" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги, старт этой встречи запланирован на 19:45 по московскому времени.

На данный момент команда Хуана Карседо располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками. "Железнодорожники" занимают 13 место с 11 баллами в своем активе.

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