Семин - о матче "Локомотив" - "Спартак": здесь бы я не называл явного фаворита

- Фаворит — тот, кто идет выше в таблице, — так всегда.
Но здесь бы я не называл явного фаворита, потому что "Локомотив" в состоянии преподнести сюрприз или даже чудо, потому что отступать им некуда.
Этот матч для них даже важнее, чем для "Спартака", - цитирует Семина "СЭ".
В воскресенье, 1 ноября, московский "Спартак" сыграет на выезде со столичным "Локомотивом" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги, старт этой встречи запланирован на 19:45 по московскому времени.
На данный момент команда Хуана Карседо располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками. "Железнодорожники" занимают 13 место с 11 баллами в своем активе.