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Аршавин: Черчесов может пойти на любую работу

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал назначение Ролана Гусева на пост главного тренера "Ахмата".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Аршавина, у грозненцев хороший состав и команда под руководством Гусева может пойти вверх.

- Гусев в "Ахмате"? Для Ролана неплохо. Хороший состав, ниже уже не упасть, здесь можно пойти только вверх.

А Черчесов может пойти на любую работу, которую могли ему предложить и до поступления на службу в "Ахмате". Для него ничего не изменилось, - сказал Аршавин в эфире "Матч Премьер".

Сегодня, 2 ноября, грозненцы сообщили об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера - специалист работал в клубе с августа прошлого года. Его место занял Ролан Гусев, который во второй части сезона-2025/26 возглавлял московское "Динамо". Также в тренерский штаб Гусев вошел Роман Шаронов, Дмитрий Архипов и Агустин Киильяборда.

По итогам 13 сыгранных туров грозненцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России с 11 набранными очками в своем активе.

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