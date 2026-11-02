Аршавин: Черчесов может пойти на любую работу

- Гусев в "Ахмате"? Для Ролана неплохо. Хороший состав, ниже уже не упасть, здесь можно пойти только вверх.
А Черчесов может пойти на любую работу, которую могли ему предложить и до поступления на службу в "Ахмате". Для него ничего не изменилось, - сказал Аршавин в эфире "Матч Премьер".
Сегодня, 2 ноября, грозненцы сообщили об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера - специалист работал в клубе с августа прошлого года. Его место занял Ролан Гусев, который во второй части сезона-2025/26 возглавлял московское "Динамо". Также в тренерский штаб Гусев вошел Роман Шаронов, Дмитрий Архипов и Агустин Киильяборда.
По итогам 13 сыгранных туров грозненцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России с 11 набранными очками в своем активе.