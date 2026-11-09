Геркус: ни к чему хорошему продолжение сотрудничества с Галактионовым не приведет

- На мой взгляд, расставание с тренером немного запоздало, и ни к чему хорошему продолжение сотрудничества с Михаилом Галактионовым не приведет, - сказал Геркус в эфире "Матч ТВ".
В 14 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на домашнем стадионе уступил казанскому "Рубину" со счетом 0:1, автором единственного забитого мяча стал Егор Тесленко. На пресс-конференции глава совета директоров "железнодорожников" Юрий Нагорных объявил об отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера, однако на клубных ресурсах не вышло подтверждение этой информации.