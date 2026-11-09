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Геркус: ни к чему хорошему продолжение сотрудничества с Галактионовым не приведет

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус высказался об отставке Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Геркуса, отставка Галактионова запоздала.

- На мой взгляд, расставание с тренером немного запоздало, и ни к чему хорошему продолжение сотрудничества с Михаилом Галактионовым не приведет, - сказал Геркус в эфире "Матч ТВ".

В 14 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на домашнем стадионе уступил казанскому "Рубину" со счетом 0:1, автором единственного забитого мяча стал Егор Тесленко. На пресс-конференции глава совета директоров "железнодорожников" Юрий Нагорных объявил об отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера, однако на клубных ресурсах не вышло подтверждение этой информации.

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