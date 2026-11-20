"Академия всегда работала хорошо. Наличие игроков в главной команде, которая борется за первые места, — не совсем тот показатель, на который надо ориентироваться", — заявил Семак.
По словам тренера, молодые футболисты должны быть готовы конкурировать с более опытными партнерами за место на поле.
"Мы все хотим — и академия, и клуб, и тренерский штаб главной команды, — чтобы как можно больше воспитанников попадало в основной состав, но здесь всегда критерий оценки один: чтобы молодые футболисты составляли реальную конкуренцию тем, которые у нас есть", — подчеркнул Семак.
Наставник сине-бело-голубых также выразил удовлетворение тем, что выпускники академии продолжают карьеру в других клубах РПЛ.
В субботу, 21 ноября, "Зенит" встретится с "Рубином" в рамках 15-го тура чемпионата России. В составе казанцев могут сыграть сразу три воспитанника петербургского клуба.
Источник: официальный сайт ФК "Зенит"