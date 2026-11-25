Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что ужесточение лимита на иностранных футболистов способствует увеличению инвестиций клубов РПЛ в собственные академии.

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"Надеюсь, теперь многие, кто переживали, думали, что это хотелки министра и они лучше разбираются в футболе, они все отпали и поняли, что это не какие-то умозрительные заключения", — добавил он.

По словам министра, главная цель ограничений заключается в перераспределении средств в пользу детско-юношеского футбола. Дегтярев отметил, что уже видит положительные изменения, хотя окончательные финансовые итоги еще предстоит подвести."Задача государства через такие решения — показать, куда надо двигаться, куда двигать деньги и зачем. Надо сказать, клубы прислушались. Вижу, что денег больше пошло в детско-юношеский футбол, по итогу посчитаем", — заявил Дегтярев в эфире "Соловьев Live".Министр также дал понять, что дальнейшее ужесточение лимита остается на повестке, а соответствующий приказ уже подготовлен.В нынешнем сезоне клубам РПЛ разрешено заявлять до 12 легионеров и одновременно выпускать на поле не более семи. В дальнейшем ограничения планируется ужесточить до формата "11+6", а затем "10+5".При этом, согласно данным РФС, расходы клубов на молодежный футбол выросли на 28% еще в 2025 году, до вступления новых ограничений в силу. Поэтому напрямую связывать увеличение инвестиций с ужесточением лимита пока преждевременно.Источник: "Соловьев Live"