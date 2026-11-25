"Мне с детства импонирует мадридский "Реал". Раньше персонально следил за Криштиану Роналду, сейчас нравятся Мбаппе, Винисиус, Беллингем.
В этой команде много интересных футболистов, у которых есть чему поучиться. Наблюдая за игрой "Реала", стараюсь и для себя подмечать что-то полезное", - ответил Барко.
Эсекьель Барко перешел в московский "Спартак" летом 2024 года. До этого аргентинец защищал цвета "Ривер Плейта", "Атланты Юнайтед" и "Индепендьенте".
В нынешнем сезоне 27-летний атакующий полузащитник провел 12 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач на партнеров. В начале октября аргентинец продлил контракт с российским клубом до июня 20230 года.
Источник: "Чемпионат"