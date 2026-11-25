"Локомотив" и "Ростов" сыграют сегодня, 25 ноября, в шестом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Матч состоится на стадионе "РЖД Арена" в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по столичному времени. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале "Матч Премьер".
По итогам 5 сыгранных туров "железнодорожники" находятся на последней, 4-й строчке в турнирной таблице группы D, имея на своем счету всего три набранных очка. Ростовчане с 12 баллами возглавляют квартет.
"Локомотив" - "Ростов": во сколько начало и на каком канале смотреть кубковую игру
Фото: ФК "Локомотив"