Будет приятно еще раз сыграть с ними, побывать на стадионе ЦСКА — это мой первый футбольный дом", - сказал Дивеев.
Игорь Дивеев стал игроком "Зенита" в январе прошлого года. Центральный защитник сборной России стал частью сделки с московским ЦСКА по переходу форварда Лусиано Гонду.
За московских "армейцев" Дивеев выступал с 2019 года. За это время он провел в красно-синей футболке 203 матча во всех турнирах, забил 20 мячей и сделал 5 голевых передач.
"Зенит" встретится с ЦСКА в рамках 16-го тура РПЛ. Матч состоится 28 ноября на "ВЭБ Арене" в Москве.
Источник: ФК "Зенит"