Ни о какой красивой игре речи не идет. Сейчас самое важное — набирать очки", - цитирует Митрюшкина клубная пресс-служба.
Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между столичного "Локомотива" и махачкалинского "Динамо" состоится в это воскресенье, 29 ноября. Игра пройдет на стадионе "Анжи-Арена" в Каспийске и начнется в 19:45 по московскому времени.
За два тура до зимней паузы в чемпионате "железнодорожники" занимают 13-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыков. От зоны прямого вылета команду отделяет всего 2 балла.