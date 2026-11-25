- Шварц — тот, кто сможет привести "Динамо" к победе в РПЛ. Ему по силам справиться с этой задачей. Как тренер он хорош.
Тюкавин сейчас в неплохой форме. Он стал решающим аргументом в пользу "Динамо", - цитирует Жоаозиньо Metaratings.
Напомним, что по итогам 15 сыгранных туров московское "Динамо" возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги с 32 набранными очками в своем активе. В 16 туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с "Крыльями Советов".
С лета текущего года главным тренером столичной команды является Сандро Шварц. Он руководил командой с 2020 по 2022 год и приводил бело-голубых к бронзовым медалям чемпионата страны.