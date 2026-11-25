Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила, что матч между московским "Динамо" и "Краснодаром" стал самым посещаемым по итогам минувшего, 16-го тура. На игру на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, которая завершилась вничью со счетом 1:1, пришли 21 151 зритель.
Также отмечается, что общая посещаемость 16-го тура РПЛ составила 75 210 болельщиков.
Напомним, до зимней паузы в чемпионате командам осталось провести по две встречи.
РПЛ назвала самый посещаемый матч 15-го тура
Стал известен самый посещаемый матч минувшего, 16-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"