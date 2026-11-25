"Отношение людей. Это что-то невероятное! Болельщики в каждом матче дают мне почувствовать свою любовь и поддержку.
В такой атмосфере и играется намного легче и лучше. Это окрыляет. Я стараюсь делать все возможное ради команды и клуба, чтобы мы добивались больших успехов. Я очень благодарен клубу и всей спартаковской семье. Здесь замечательные люди", - сказал Барко.
Эсекьель Барко стал игроком "Спартака" летом 2024 года, перейдя из аргентинского клуба "Ривер Плейт". В составе московской команды атакующий полузащитник провел 85 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 24 забитых гола и 23 результативные передачи.
Напомним, о пролонгации соглашения с 27-летним аргентинцев красно-белые объявили в начале октября. Новый контракт хавбека рассчитан до лета 2030 года.
Источник: "Чемпионат"