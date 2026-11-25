"Среди других команд из первой пятерки по игре мне больше всех нравится "Динамо".
Они спокойны на мяче, стараются контролировать игру", - передает слова Дивеева официальный сайт "Зенита".
Московское "Динамо" набрало 32 очка по итогам 15 сыгранных туров и единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Бело-голубые опережают петербургский "Зенит", который идет вторым, на один балл.
До наступления зимней паузы в чемпионате команда Сандро Шварца сыграет на выезде против самарских "Крыльев Советов" и столичного "Спартака".