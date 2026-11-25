- Я привык видеть ЦСКА на самых высоких местах. До места в топ-3 РПЛ совсем недалеко. От первой строчки отставание тоже небольшое. Надо постараться уйти на зимнюю паузу на более высоком месте.
За чемпионство ЦСКА еще поборется. Возможность набирать очки есть, - цитирует Тошича Metaratings.
В 15 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на домашнем стадионе уступил грозненскому "Ахмату" со счетом 1:2. На данный момент команда располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего московского "Динамо" на шесть баллов.
В 16 туре чемпионата России команда Дмитрия Игдисамова примет на "ВЭБ Арене" петербургский "Зенит", занимающий второе место с 31 баллом.