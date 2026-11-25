"Рубин" - "Родина": во сколько и где бесплатно смотреть матч Кубка России

Рубин " - "Родина": на каком канале покажут кубковую встречу.

Фото: ФК "Родина"

Сегодня, 25 ноября, в Казани состоится игра "Рубина" и "Родины". Матч шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России пройдет на стадионе "Ак Барс Арена", начало - в 20:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканала "Матч ТВ".



Казанская команда набрала 4 очка и идет на третьем месте в турнирной таблице группы А. Москвичи заработали на балл меньше и замыкают квартет.



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