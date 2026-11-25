- Видно, что команда эмоционально встряхнулась.
Можно сказать, что Станислав Саламович проделал хорошую работу, оставил хорошую команду, которая сразу начала побеждать.
Футболисты физически готовы, - сказал Мусаев в эфире "Матч ТВ".
На данный момент проходит матч шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России - грозненский "Ахмат" принимает на домашнем стадионе "Краснодар".
Напомним, что в ноябре грозненцы отправили Станислава Черчесова в отставку с поста главного тренера, команду возглавил Ролан Гусев, ранее работавший в московском "Динамо". Под его руководством "Ахмат" одержал две победы кряду в РПЛ.