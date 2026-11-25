Объявлены стартовые составы на матч Кубка России "Динамо" Мх - "Балтика"
"Динамо" Махачкала - "Балтика" Калининград: стали известны стартовые состав на матч Кубка России.
Сегодня, 25 ноября, махачкалинское "Динамо" примет на домашнем стадионе калининградскую "Балтику" в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
После пяти сыгранных туров махачкалинцы занимают последнее место в квартете С с 1 набранным баллом, калининградцы располагаются на третьей строчке с 6 очками в своем активе.