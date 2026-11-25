- Решения такого рода принимаются на самом высоком уровне в клубе.
Я, естественно, могу предложить своих кандидатов, руководство может их рассмотреть или нет.
Как будет в "Локомотиве" — время покажет, - цитирует Акавова Sport24.
Напомним, что в ноябре московский "Локомотив" объявил об отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности был назначен Сергей Овчинников.
После 15 сыгранных туров "железнодорожники" располагаются на 13 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 14 набранными очками в своем активе.