- Да, русские довольно замкнутые. Думаю, это особенность местной культуры.
В разных странах у людей разные взгляды на жизнь и способы общения, - цитирует Барко "Чемпионат".
Эсекьель Барко выступает за московский "Спартак" с июля 2024 года, в нынешнем сезоне он вышел на поле в 12 матчах во всех турнирах и записал на свой счет два забитых мяча и пять результативных передач. Рыночная стоимость аргентинца оценивается порталом Transfermarkt в 16 миллионов евро, контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до конца июня 2030 года.