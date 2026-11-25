- Такой матч завалила вся команда. И прежде всего — тренерский штаб.
Бедный Москвичёв! Он сражался один как лев. Но ему не помогли, все остальные игроки "Зенита" не доработали.
Это брак в работе всех, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
В 15 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на выезде уступил казанскому "Рубину" со счетом 1:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Ульви Бабаев, Игор Вуячич и Велдин Ходжа, в составе гостей - Луис Энрике.
На данный момент команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31 набранным баллом в своем активе и отстает от лидирующего московского "Динамо" на одно очко.